Vandalen steken fietsen in brand 25 juni 2018

02u42 0

Enkele vandalen hebben gisterenochtend rond 6.00 uur in de Vakschoolstraat en de Nestor De Tièrestraat in Aalst heel wat schade aangericht voor twee woningen. Ze staken er meerdere fietsen van de bewoners in brand.





De daders begonnen vermoedelijk in de Nestor De Tièrestraat en trokken dan zo door naar de Vakschoolstraat. Erwin De Swaef is ontstemd. "Hier kunnen we niet licht over gaan. Zeker niet als er bij ons kinderen in huis zijn", aldus Erwin. "Gelukkig bleef de schade enkel bij de fietsen, maar als het iets langer duurde was onze houten deur mogelijk ook in brand gevlogen, en wat dan?", klinkt het. De man werd gewekt door zijn hond die begon te blaffen omdat er wat rook was binnengekomen. Een overbuur had toen de brandweer al gebeld en even later stond ook de politie er. "We hebben de foto's gedeeld op sociale media, en ook een brief aan mijn deur opgehangen voor eventuele getuigen. Zij mogen dan altijd naar de politie stappen", besluit De Swaef. Maandag zal een verzekeraar langskomen om de schade op te meten aan de woning van Erwin. Ook in de Nestor De Tièrestraat was er heel wat schade, daar waren er zelf enkele barsten in het raam waar te nemen. De daders zijn op dit moment nog onbekend. (KBD)