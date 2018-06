Vandalen springen op dak van wagen 26 juni 2018

Enkele vandalen hebben in de Albert Liènartstraat in Aalst een wagen volledig vernield. De feiten hebben zich afgespeeld op zondagnamiddag tussen 14 en 17 uur. De dader of daders beklommen de auto en begonnen te springen op het dak. Hierdoor ontstonden er meerdere deuken en zwarte strepen op het hele voertuig. Mogelijk zijn die afkomstig van schoenen van de vandalen. Er zijn ook enkele handafdrukken op de wagen achtergelaten. De wagen stond dicht geparkeerd bij het evenement Utopia, dus mogelijk heeft iemand iets gezien. De eigenaars doen een oproep naar eventuele getuigen en plaatsten de foto's op Facebook. Wie meer informatie heeft over deze zaak, kan contact opnemen met de politie van Aalst. (KBD)