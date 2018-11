Vandalen gooien verkeersborden aan tunnelwerken in weide Koen Baten

09 november 2018

14u20

Enkele vandalen hebben verkeersborden aan de tunnelwerken in Aalst weggegooid in een weide. Het gaat om de verkeersborden tussen Achtermaal en Zeeldraaierstraat, waar er op dit moment eenrichtingsverkeer is. De borden werden weggegooid, waardoor er even twijfel ontstond over de verkeerssituatie, maar deze blijft dus voorlopig onveranderd. De borden werden zo snel mogelijk teruggeplaatst om weer duidelijkheid te creëren over de verkeerssituatie.