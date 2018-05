Vandalen besmeuren Kapellekensmuur opnieuw 19 mei 2018

De Termuren-kapel die een hoofdrol speelt in het boek 'De Kappellekensbaan' van Louis Paul Boon, is opnieuw door vandalen beklad met graffiti. De muur is industrieel erfgoed en heeft dus een grote waarde voor de stad. Recent werd de muur nog maar in ere hersteld, maar over een vijftal meter werd er opnieuw graffiti aangebracht. "Het doet enorm veel pijn om deze legendarische straat in korte tijd zo vaak besmeurd te zien. Dit soort vandalisme is heel laf", aldus Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire. De daders zijn nog niet geïdentificeerd, en in tegenstelling tot de vorige keer werd er geen tag achtergelaten. "Een burger verwittigde mij. We zijn intussen een onderzoek gestart naar de mogelijke daders, tips zijn altijd welkom, ook anoniem." (KBD)