Vandalen beschadigen wagens en gevels, ook hakenkruisen achtergelaten Koen Baten

06 januari 2019

16u26 0 Aalst In de Koolstraat in Aalst hebben vandalen in de nacht van zaterdag op zondag drie wagens en vijf gevels beklad met graffiti. Op de wagens werden strepen achtergelaten, op een appartementsblok ging het om rode hakenkruizen. “De laatste weken gebeuren hier wel vaker vechtpartijen en diefstallen, we hopen dat het snel stopt”, zegt slachtoffer Glen Bogaert.

Glen merkte zondagochtend op zijn witte bestelwagen een grote rode streep op. Ook enkele andere wagens werden beklad. De meest opvallende schade werd aangericht op de gevels van residentie Astridpark en kapperszaak Delvoo, die zich in hetzelfde blok bevindt. “Ik hoop dat ze de daders snel pakken. Want dit is absoluut niet leuk", zegt Glen. “Toen we de schade opmerkten, hebben we meteen de politie verwittigd. Zij vertelde dat het niet alleen bij ons gebeurde en ook andere personen getroffen werden.” Er werd klacht ingediend bij de politie.

Glen en zijn vriendin hebben de graffiti meteen verwijderd van hun wagen. “Dit ging nog relatief eenvoudig met nagellakremover. Of het op de gevels van de huizen ook zo snel zal verdwijnen, weet ik niet", bedenkt Glen.

De hakenkruisen lokten verschikte reacties uit. “Zoiets doe je gewoon niet", klinkt het.

De daders zijn nog onbekend en slaan meestal toe als het al donker is. “We hopen dat het snel stopt, want we voelen ons niet meer helemaal veilig op straat", besluit Glen.