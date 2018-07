Vandalen bekladden verkeersbord Koen Baten

16 juli 2018



In de Huizekensstraat in Aalst hebben vandalen afgelopen weekend een verkeersbord beklad met graffiti. Ze waren niet bepaald zuinig met de verf, waardoor de informatie op het bord niet langer leesbaar is. De feiten werden zondagmiddag omstreeks 12.30 uur vastgesteld. De daders zijn voorlopig onbekend.