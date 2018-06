Vandaal zet fans weer in slecht daglicht EENDRACHT AALST-SUPPORTERSCLUB ONION BOYS ROEPT ONSCHULD UIT RUTGER LIEVENS

13 juni 2018

02u26 0 Aalst Opnieuw heeft een vandaal het logo van de Eendracht Aalst-supportersclub Onion Boys op zitbanken in de stad gezet. Nu staan er verwijzingen naar de 'Ultra's' van de Onion Boys op twee zitbanken in de Kattestraat en op een zitelement aan het station. Eerder werd er al eens OB17 geverfd op de gerestaureerde muur van de Kapellekensbaan. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) laat de veiligheidsbeelden analyseren.

Het zal je als supporterclub maar overkomen dat iemand een sjabloon van je logo maakt en met een zwarte spuitbus de stad intrekt om er de publieke ruimte mee vol te kladden. Het overkomt de Onion Boys, die op sociale media hun onschuld uitschreeuwen. "Helaas hebben wij ook Facebook en volgers. Wij kunnen moeilijk iemand met de vinger wijzen voor iets wat op straat gebeurt. Er is al eens een foto verschenen van een vandalenstreek, wij hebben toen iedereen intern aangesproken dat dit niet door de beugel kan. De Onion Boys distantiëren zich van deze feiten", klinkt het. Volgens de supporters is het moeilijk te geloven dat een voetbalsupporter zich hier mee gaat bezighouden, zeker nu het voetbalseizoen voorbij is.





Muur Kapellekensbaan

Het is een bizarre opeenvolging van feiten, met eerst een in het wit geschilderde 'OB17' op de gerestaureerde muur van Schotte aan de Kapellekensbaan en het logo van de Onion Boys op een zitbank en een vuilnisbak van de nieuwe Kattestraat. Schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A) zette dinsdag een foto van een nieuwe vandalenstreek op haar Facebook. Nu was ook de tweede witte zitbank in de Kattestraat beklad. Aan het station bleek hetzelfde gebeurd met een betonnen zitbank op het Statieplein.





Van De Steen is enorm kwaad. "Dit kan echt niet meer. Ik ga hiermee naar het schepencollege stappen en de politie moet de beelden goed nakijken. Het is een schande en ik hoop dat ze de dader herkennen. Ik denk dat er een gesprek zal nodig zijn met de supportersclub en een afvaardiging van Eendracht Aalst om eens te bespreken wat hier kan aan gedaan worden", zegt Ann Van De Steen (Lijst A).





Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) wil de dader of daders pakken. "Er is een proces-verbaal opgesteld", zegt de burgemeester. "Ik zal al het mogelijke doen om de dader of daders te vinden. De beelden worden bekeken", zegt hij. De supportersclub of Eendracht Aalst met de vinger wijzen vindt hij verkeerd. "De supportersclub en voetbalclub Eendracht Aalst hebben zich al van deze feiten gedistantieerd. Het zal nu de gerechtelijke weg gaan. Er zal met man en macht gezocht worden naar degene die dit gedaan heeft", zegt burgemeester D'Haese (N-VA).