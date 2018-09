Vanaf Nieuwjaar zone 30 binnen Wallenring Rutger Lievens

05 september 2018

15u18 0 Aalst Vanaf 1 januari 2019 geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur binnen de Wallenring van Aalst. Een groot deel is al voetgangerszone of zone 30 in de buurt van een school, maar bij de invoering van het nieuwe circulatieplan op 1 januari komt er overal zone 30 in de binnenstad.

De volgende straten vormen de Wallenring in Aalst: Vaartstraat, Esplanadestraat, Vrijheidstraat, Vredeplein, Keizerlijk Plein, Zonnestraat, Houtmarkt, Burchtstraat en Werfplein. Binnen die zone zal vanaf Nieuwjaar alles zone 30 of verkeersvrij zijn.

"Deze week keurde het college van burgemeester en schepenen de invoering van een zone 30 binnen de hele Wallenring goed", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Dankzij deze maatregel wordt het stadscentrum niet alleen veiliger voor de zachte weggebruiker, ook de leefbaarheid in de binnenstad verbetert er gevoelig door."

Betere luchtkwaliteit

De beslissing wordt gedragen door de drie coalitiepartijen Lijst A, CD&V en N-VA. “Doordat onze charmante stad ook een scholenstad bij uitstek is, is op vele plaatsen reeds sprake van zone 30. Met deze maatregel kiezen we dan ook voor een uniform en duidelijk leesbaar snelheidsregime in onze binnenstad. Als gewezen politierechter kan ik bevestigen dat de impact van een ongeval bij een snelheid van 50 per uur veel zwaarder is dan bij een snelheid van 30 km per uur", zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“We stimuleren scholieren en andere weggebruikers om vaker te voet of met de fiets naar het stadscentrum te komen. Het verlagen van de snelheid binnen de Wallenring verhoogt de verkeersveiligheid in onze binnenstad", verklaart schepen van mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). “Deze maatregel ligt bovendien in lijn met het eerder goedgekeurde Mobiliteits- en Fietsbeleidsplan.”

Schepen van Leefmilieu, Jeugd en Gezin, Iwein De Koninck (CD&V) steunt de beslissing. “Beter voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot maar vooral ook symbolisch voor onze kinderen en jongeren dat het CBS hier op de eerste schooldag een akkoord over bereikte.”

"Vanaf 1 januari, tenzij de kiezer anders beslist"

"Heel wat straten binnen de Wallenring maken momenteel al deel uit van het voetgangersgebied of er geldt al een maximaal toegestane snelheid van 30 km per uur omdat er scholen gelegen zijn", zegt Casaer. "Concreet wordt de snelheid in de Ridderstraat, Peperstraat, Korte Nieuwstraat, Hopmarkt, Boterstraat, Windmolenstraat, Louis D’Haeseleerstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Houtmarkt, Anna Snelstraat en Volderstraat aangepast van 50 km/u naar 30 km/u."

Deze maatregel zal volgende maand geagendeerd worden aan de gemeenteraad. De zone 30 zal samen met het nieuwe circulatieplan in werking treden. "Afspraak binnen dit bestuur is dat het circulatieplan vanaf 1 januari in voege gaat. Als het van de partijen van dit bestuur afhangt, gaat dat plan door", zegt Casaer.

Groen: "Zet in op schoolstraten"

De partij Groen vindt het niet goed genoeg. "Goed dat de stad heeft beslist om in een aantal straten zone 30 in te voeren voor meer fietsveiligheid, maar voor Groen zou dit veel verder mogen gaan"", zegt lijsttrekker Lander Wantens.

"Groen wil invoering van zone 30 in alle straten waar geen fietspad aanwezig is binnen de R41. Daar waar sneller dan 30 km/u wordt gereden wil Groen overal een (verhoogd) fietspad. Groen blijft pleiten om de Pontstraat deels verkeersvrij te maken net als de Molenstraat. De Molenstraat die door de nieuwe situatie - de ingang van DvM bevindt zich nu in die straat - een pak onveiliger is geworden. Groen vraag hiervoor een oplossing, we mogen niet wachten tot hier ongelukken gebeuren."