Vanaf maandag zone 30 binnen de Wallenring Rutger Lievens

16 januari 2019

15u46 0 Aalst De zone 30 binnen de Wallenring in Aalst komt er dan toch. De vorige schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) had aangekondigd dat die zone 30 op 1 januari zou worden ingevoerd, maar het nieuwe bestuur zonder Casaer stelde dat uit. Nu is beslist dat je vanaf 21 januari binnen de Wallenring nergens sneller mag rijden dan 30 kilometer per uur.

“Deze maatregel komt er om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de binnenstad te verhogen”, zegt het stadsbestuur van Aalst. “Te snel rijden is één van de voornaamste oorzaken bij verkeersongevallen. Hoe hoger de snelheid, hoe meer kans op een ongeval en hoe zwaarder de gevolgen. De stad neemt in het kader van het mobiliteitsplan dan ook verschillende maatregelen om de snelheid op haar grondgebied te beperken.”

Straten binnen Wallenring zone 30

In juli 2018 werd de bebouwde kom al uitgebreid en werd een groot deel van de straten in Aalst en deelgemeenten zone 50. “Nu zullen alle straten binnen de Wallenring zone 30 worden. De ‘Wallenring’ bestaat uit de straten die rondom het centrum een kleine ring vormen: Vaartstraat, Esplanadestraat, Vrijheidsstraat, Vredeplein, Keizersplein, Zonnestraat, Houtmarkt, Alfred Nichelstraat, Burchtstraat”, aldus de stad Aalst.

In een deel van de straten binnen deze ring geldt op dit moment al een snelheidsbeperking. Zo mag gemotoriseerd verkeer binnen de voetgangerszone niet sneller dan stapvoets rijden en is de snelheid nu ook al beperkt tot 30 km/u in schoolomgevingen en in fietsstraten. Vanaf 21 januari 2019 wordt dit regime uitgebreid naar de andere straten binnen de Wallenring. Op die manier wordt de binnenstad, waar heel wat scholen gevestigd zijn, ook voor fietsers en voetgangers een pak veiliger en comfortabeler.

10 straten

De straten waar de zone 30 op 21 januari 2019 ingevoerd wordt, zijn: De Ridderstraat, Peperstraat, Korte Nieuwstraat, Hopmarkt (deel tussen Korte Nieuwstraat en Boterstraat), Boterstraat, Louis D’Haeseleerstraat (deel tussen Houtmarkt en Windmolenstraat), Windmolenstraat, Houtmarkt (met uitzondering van het wegvak dat deel uitmaakt van de Wallenring), Anna Snelstraat en Onze Lieve Vrouwstraat.

“Naast de verkeersveiligheid wordt ook de leefbaarheid in de binnenstad door deze maatregel verhoogd. Een lagere snelheid geeft chauffeurs de kans om sneller te anticiperen op situaties in het verkeer, waardoor er minder bruusk geremd of opgetrokken wordt. Hierdoor ligt de uitstoot van CO2 en fijn stof heel wat lager”, zegt de stad Aalst. “Een aanpassing van de snelheid van 50 tot 30 km/u reduceert, volgens onderzoek van Vias, het verkeerslawaai bovendien met 3 tot 4 decibel. Dit stemt overeen met een halvering van het verkeersvolume op middelmatig belangrijke wegen.”