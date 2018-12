Vanaf 2021 kunnen ondernemers netwerken in Voka-koffiebar aan Werfplein Rutger Lievens

14 december 2018

13u30 0 Aalst Ondernemersorganisatie Voka krijgt vanaf het voorjaar 2021 een zichtbare vaste stek aan het Werfplein in Aalst. De nieuwe Voka-hub krijgt een koffiebar met terras, een plek voor coworking en grote en kleine vergaderzalen.

Voka Aalst verhuist in 2021 van de Kareelstraat naar het Werfplein in het hart van de stad. De Vaart, heet de nieuwe vaste stek van Voka, en omvat in totaal 450 vierkante meter ruimte voor ondernemers. “Op de gelijkvloerse verdieping is er een onthaal en een koffiebar. Een barista staat er klaar voor ondernemers die iets willen bespreken over een kopje koffie of voor al wie voor zaken in Aalst is. Bij goed weer is er een groen terras”, aldus Voka.

“In de grote en kleine vergaderzalen komt er een breed gamma aan opleidingen, lezingen, netwerkevents, debatten. De infrastructuur zal voor Voka-leden ter beschikking staan. Er is een coworking tafel waar je makkelijk connecteert met andere gebruikers en in de Lounge Corner ontvang je mensen discreet en in stijl. Aan het eind van de dag geniet je er van een goed glas”, zegt Geert Moerman van Voka.

Voka is sinds 1841 actief in Aalst en had in de loop van de jaren een kantoor in de Nestor De Tièrestraat, het oud stadhuis aan de Grote Markt, het voorgebouw van de Keizershallen, Kasteel Terlinden en de laatste jaren in de Kareelstraat.

Bekommernissen rond bestuursakkoord

Voka zit binnenkort ook samen met het nieuw gevormde stadsbestuur om haar bekommernissen te bespreken. “Het nieuwe bestuursakkoord heeft oog voor de noden van de bedrijven en stimuleert het ondernemerschap in Aalst. Maar het zegt niets over expansiemogelijkheden van bestaande bedrijven met een grote ruimte vraag. Voka heeft ook vragen bij het exclusief voorbehouden van het nieuwe bedrijventerrein Siesegem aan zorggerelateerde bedrijven. Wat het armoedebeleidsplan betreft, juicht Voka het toe dat dit gericht is op activering en opleiding en niet in de eerste plaats op nieuwe steunmaatregelen”, zegt Jan Van Gyseghem van Voka. Voorts blijft Voka pleiten voor de doortrekking van de N41.