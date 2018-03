Vanaf 2019 minstens een schepen minder STADSBESTUUR MOET BESPAREN OP POLITIEKE FUNCTIES RUTGER LIEVENS

06 maart 2018

02u53 0 Aalst Aalst doet het vanaf januari 2019 al zeker met 1 schepen minder en het ziet er zelfs naar uit dat het volgende schepencollege twee schepenen minder zal tellen. Regelgeving van de Vlaamse overheid noopt het stadsbestuur te besparen op politieke topfuncties, en dus speelt in de hoofden van de politici: "Ga ik er volgende keer nog bij zijn?"

In 2019 moet de integratie van het OCMW in de stad een feit zijn. De OCMW-raad verdwijnt en de gemeenteraad zal zich vanaf dan buigen over de OCMW-gerelateerde agendapunten. De 13 mandaten van de OCMW-raad vallen weg. In de plaats komt een achtkoppig Bijzonder Comité Sociale Dienst met aan het hoofd een voorzitter. Dat comité zal zich buigen over dossiers van individuen die steun willen van de stad en advies verlenen.





Ook op niveau van het schepencollege staan er veranderingen op stapel. Nu zijn ze met tien in het college van burgemeester en schepenen: 1 burgemeester en 9 schepenen. Algemeen directeur van de stad Aalst Wim Leerman bevestigt dat er zeker 1 schepenambt zal sneuvelen. "Het volgende schepencollege zal maximum nog 9 leden tellen. 8 schepenen en een burgemeester. Het bestuur kan ook beslissen om het werk met minder te doen, bijvoorbeeld 7 schepenen en een burgemeester. Dan kan aan het schepencollege de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst toegevoegd worden. Die laatste is volwaardig schepen en ontvangt hetzelfde loon ontvangen", zegt Leerman.





Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) gaat ervan uit dat vanaf 2019 het college van burgemeester en schepenen niet één maar twee schepenen minder zal tellen. "Het ziet ernaar uit dat we van 10 naar 8 leden gaan in het college van burgemeester en schepen. Dat ligt in de lijn van de politieke beslissingen en wetgevend werk in het parlement. We voeren als lokaal bestuur het decreet uit. Het is een afslankingsoperatie, waarbij we gaan naar minder politieke mandaten in commissies en intercommunales. Een goeie evolutie. De inkanteling van het OCMW in de stad is een logische stap. Er is geen verschil tussen een burger die naar het stadhuis komt om beroep te doen op het OCMW of een andere stadsdienst. Het is één fabriek en je voegt beter alles samen."





Nervositeit

Nu het aantal mandaten zakt, stijgt ongetwijfeld de nervositeit bij politici. "Het zal niet zonder politieke gevolgen zijn, dat is duidelijk", zegt D'Haese. "Ik moet zeggen dat alle schepenen van mijn stadsbestuur hun job de voorbije jaren met verve hebben uitgevoerd, maar er zit dus een vermindering in het aantal mandaten aan te komen. Het wordt een zeer intensieve campagne", zegt de burgemeester.