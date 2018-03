Van kleuterjuf tot zingende zeemeermin LINDELAND VERWONDERT KLEIN EN GROOT MET OPERASTUKKEN RUTGER LIEVENS

30 maart 2018

02u45 0 Aalst Aan de Dender is onlangs een zeemeermin verschenen die uit volle borst een stukje opera zong voor verwonderde kleuters. Die zeemeermin heet Sieglinde Heymans, is 28 jaar oud en een voormalige kleuterjuf. Als Lindeland brengt ze nu opera in kleuterklassen en woonzorgcentra.

Sieglinde was nog heel jong toen ze voor het eerst in contact kwam met klassieke muziek en dat maakte zoveel indruk dat ze er meer dan 20 jaar later haar beroep van maakt. "Ik ademde muziek als kind. Ik was nog maar vijf jaar oud toen ik een viool wou waar ik vol enthousiasme op leerde spelen. Tijdens een muzikale poppenkast hoorde ik voor het eerst De Toverfluit van Mozart zingen en ik wist toen al: 'Dit is het'", zegt Sieglinde.





Toch duurde het nog een hele tijd voor ze voluit voor haar passie durfde kiezen. "Tot twee jaar geleden heb ik dat weggedrukt. Ik gaf vijf jaar les in het kleuteronderwijs tot ik een burn-out kreeg. Via de VDAB ben ik dan op weg gezet om als zelfstandige te gaan voor mijn droom. Ik dacht dat iedereen hetzelfde voelde bij muziek als ik: ik voel dat in heel mijn lichaam en kan ook niet stilzitten als ik muziek hoor. Stap voor stap is het naar buiten gekomen en duidelijk geworden. Dit is wat ik wil doen en wie ik wil zijn. Dat is ook een belangrijke boodschap die ik de kinderen wil meegeven door de muziek."





Magische concerten

Dus start ze nu als Lindeland met magische concerten, muzikale workshops en muziekverhalen. Ze doet dat als zeemeermin, betoverende bosnimf, een ijsprinsesje of jonkvrouw. "Muziek, drama, dans, het vormt allemaal één geheel in wat ik doe. Of het nu 'Les oiseaux dans la charmille' van Offenbach is, of 'Song to the moon' van Rusalka, ik zing het operastuk altijd in de originele taal. Of het nu in het Frans, Duits, Italiaans of Tsjechisch is geschreven", zegt ze. Op het feest van Over.morgen zong ze in zeemeerminpak voor enkele verwonderde kleuters die verrassend geconcentreerd bleven luisteren naar de stem van Sieglinde. "Ik draag niet altijd mijn kostuum, maar het effect is min of meer gelijkaardig. De kinderen luisteren gefascineerd. Hoe dat komt? Livemuziek brengt trillingen teweeg. Het is als een warm dekentje. Het gaat over verbinding, het is knuffelen met muziek."





Op die betoverende ervaring staat volgens Sieglinde geen leeftijdslimiet. "Van een mama met de baby op de arm tot de hoogbejaarde, de workshops zijn geschikt voor iedereen. Bij dementerende bejaarden kan muziek een manier zijn om communicatie tot stand te brengen. Je zou wat ik doe kunnen omschrijven als interactieve concerten", zegt Sieglinde.





Meer info over Lindeland vind je op www.lindeland.be.