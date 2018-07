Van grijze zone naar groen walhalla 1,3 MILJOEN EURO VOOR METAMORFOSE ESPLANADEPLEIN RUTGER LIEVENS

07 juli 2018

02u45 0 Aalst De stad Aalst trekt 1,3 miljoen euro uit om het Esplanadeplein om te vormen tot een groen, autovrij plein mét speeltuin. Het nu nogal grijze parkeerplein ondergaat in 2019-2020 een metamorfose. Ondergronds komt er een buurtparking voor zo'n 200 wagens en fietsen.

Tien jaar geleden regeerde koning auto op de pleinen van Aalst, onder meer op de Hopmarkt, het Vredeplein, Werfplein, Statieplein en Colinetplein was dat het geval. Wanneer de heraanleg van het Esplanadeplein zal voltooid zijn, zal uw wagen alleen nog de baas zijn op de Houtmarkt. Op de rest van de pleinen spuiten fonteinen water en hebben voetgangers het voor het zeggen. Het Esplanadeplein is de volgende realisatie in de stadsvernieuwing.





Deze week konden buurtbewoners de plannen bekijken en mochten ze er hun mening over kwijt. "Daar zal ook naar geluisterd worden", belooft schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A). "Zo waren er wat opmerkingen over de fonteinen die we willen aanleggen. De stad bekijkt nu of er een grastapijt kan komen in plaats van fonteinen", zegt zij.





Nieuwe invulling kerk

"Andere buurtbewoners vrezen dat het een evenementenplein zal worden. Dat is niet de bedoeling. Wel dat het een autovrij plein wordt waar iets te beleven valt, met misschien in de toekomst een link naar de Sint-Jozefskerk als die een nieuwe invulling krijgt", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).





Het Esplanadeplein is doorheen het jaar een parking, met carnaval wordt het een plaats waar de Winterfoor neerstrijkt. "Die Winterfoor zal er nog altijd een plaats hebben, al zal het met één attractie minder moeten", zegt schepen Van De Steen (Lijst A). "Het wordt een plein waar de kinderen kunnen ravotten op een speelelement. Een paar bomen die er nu staan zullen sneuvelen, maar we planten wel nieuwe aan", zegt ze.





Auto's gaan onder de grond. Daar is plaats voor een 200 à 250-tal auto's en 200 fietsen. "Vanuit de buurt is er veel vraag naar parkeerplaatsen. Het idee is om er een buurtparking van te maken met ruimte voor autodelen. Buurtbewoners zouden dan eigenaar van een parkeerplaats kunnen worden en ze overdag verhuren aan mensen die in het centrum komen werken. 's Avonds kunnen de bewoners er dan zelf gebruik van maken", zegt de schepen van Stadsvernieuwing. De stad bekijkt nog met welk systeem er best wordt gewerkt in de buurtparking onder het Esplanadeplein.





Na de inspraakvergadering met de buurtbewoners wordt het ontwerp van het Esplanadeplein nu afgewerkt. Daarna zal het ontwerp op de markt worden gezet en kunnen ontwikkelaars intekenen. Het stadsbestuur hoopt dat de onderhandelingen vlot verlopen, zodat de werken in 2019 kunnen starten.