Van fraude beschuldigde directrice De Horizon krijgt ontslag ANJA D.B. MAG VOORLOPIG OCMW-ZITJE BEHOUDEN RUTGER LIEVENS

29 mei 2018

02u53 1 Aalst De schooldirectrice van De Horizon in Aalst, die door haar leerkrachten van fraude beschuldigd werd, is ontslagen. Anja D.B. blijft voorlopig als OCMW-raadslid zetelen voor Lijst A, maar mag niet op de verkiezingslijst staan.

27 leerkrachten van de secundaire school voor buitengewoon onderwijs stapten vorig jaar net voor de zomervakantie naar Het Laatste Nieuws. Eerder hadden ze een anonieme brief gestuurd naar minister Hilde Crevits (CD&V) en afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck. De leerkrachten legden tijdens het interview met onze krant een bundel van bijna vijftig pagina's beschuldigingen en bewijzen op tafel.





Cava en smartphone

Ze beschuldigden de directrice er onder meer van het schoolfonds voor kansarme kinderen te gebruiken voor de aankoop van cava, een smartphone en andere persoonlijke spullen. De personeelsleden spraken van jarenlange pesterijen, maar volgens de directrice waren het de leerkrachten die haar pestten.





Eind 2017 werd Anja D.B. na een intern onderzoek preventief geschorst en later ook ontslagen door de scholengroep Dender. Anja D.B. ging in beroep bij het Gemeenschapsonderwijs, maar de Kamer van Beroep bevestigde vrijdag het ontslag van de directrice. Dat bevestigt de advocaat van Anja D.B., Alexander De Becker. "De Kamer heeft de beslissing - het ontslag - gecommuniceerd aan ons, maar nog niet de motieven. De optie bestaat om naar de Raad van State te gaan met deze zaak, maar om daarover te beslissen moeten we eerst de volledige uitspraak lezen", zegt De Becker.





Er is ook een politiek luik aan deze zaak, want Anja D.B. werd in 2012 van op de 8ste plaats van de sp.a-lijst verkozen voor de OCMW-raad. Bij de splitsing van de socialisten in Aalst koos ze de kant van Aalsters schepen Ann Van de Steen en haar partner Marc Cottyn die SD&P en later Lijst A stichtten. De link met de scholengroep en de politieke partij Lijst A is opmerkelijk: Cottyn zit in het bestuur, Anja D.B. was directrice. Tot op heden is de directrice niet uit de partij gezet, en blijft ze in de OCMW-raad zetelen voor Lijst A. Op de verkiezingslijst voor oktober zal ze niet staan. "Dat hadden we met haar afgesproken. Als de beslissing van het GO! negatief zijn, dan was er geen plaats voor haar op de lijst van Lijst A", zegt schepen Dylan Casaer (Lijst A). "Over haar mandaat in de OCMW-raad hebben we nog niet gesproken bij Lijst A. Het is ook niet zo heel lang meer tot de volgende verkiezingen. We zullen dit in de partij nog bespreken", zegt Casaer.