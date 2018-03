Van Eyck Sports opent 'E-bike'-store NIEUWE WINKEL WORDT OOK BACK-UP TIJDENS WEGENWERKEN KOEN MOREAU

02 maart 2018

03u08 6 Aalst Van Eyck Sports uit Aalst opent in Erpe-Mere een vijfde zaak, waar de focus zal liggen op 'E-bikes'. "De nieuwe locatie zal ook dienen als back-up tijdens de werken die eind april aan de Gentsesteenweg starten", zeggen de zaakvoerders.

Vlakbij het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere komt tegenover de op- en afrit richting Brussel een vijfde Van Eyck Sports-winkel. "Een prachtige locatie wat zichtbaarheid betreft en met een ruime winkelruimte van 500 vierkante meter", vertelt Olivier Vandenhende, die samen met Jaimie Van Eyck de familiezaak runt. In het gebouw links naast vishandel Erik zitten nochtans niet veel glaspartijen. "En dat is helemaal niet erg. Na enkele voorvallen vinden we grote ramen helemaal niet noodzakelijk meer. De gevel en ligging lenen zich perfect om met banners onze vestiging onder de aandacht te brengen." Het opzet van een 'E-bike'-store is overigens volledig nieuw voor Van Eyck. "Onze winkels in Aalst, Dadizele, Geel en Sint-Pauwels focussen op racefietsen, mountainbikes, kledij en onderdelen. Klanten associëren ons niet met elektrische fietsen en daar willen we met deze conceptwinkel verandering in brengen, zodat dit aanbod ook zijn weg vindt in onze andere winkels."





Erpe-Mere zal de Aalsterse vestiging dus niet vervangen. "We zullen wel tijdelijk een gelijkaardig gamma voorzien als dat van Aalst, maar dat zal vooral zijn om onze klanten een alternatief te bieden tijdens de volgende fase van de tunnelwerken in Aalst. Daardoor zal de Gentsesteenweg vanaf eind april, net op het hoogtepunt van ons seizoen, maar vanuit één richting meer bereikbaar zijn. Met Erpe-Mere willen we onze klanten dan ook een alternatief bieden."





Achterblijven is geen optie

Ook klanten van de webshop die een bestelling willen ophalen, zullen voortaan terecht kunnen in het vlotter bereikbare Erpe-Mere. Daar komt ook een gespecialiseerde herstel- en onderhoudsdienst voor e-bikes. "Het gaat om een ander type cliënteel dat we eveneens willen bereiken en ondersteunen." De familiezaak, momenteel geleid door de vierde generatie, kijkt dus duidelijk vooruit naar de toekomst en zet de groei van de voorbije vijftien jaar met de opstart van vier nieuwe winkels duidelijk verder. "Onze webshop is intussen twee jaar oud en vaart intussen aan een redelijke snelheid. Persoonlijk prefereren we nog altijd onze fysieke winkels, maar achterblijven was geen optie. Dat is ook de reden waarom we recent met leasingformules startten. We merkten dat we ons zelf soms buiten spel zetten door het ontbreken van die service en dat was uiteraard niet de bedoeling." Van Eyck Sports Erpe-Mere opent na de paasvakantie.