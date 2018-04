Van alcoholverslaafde naar koffiejunk MAN ACHTER 'PUMP UP THE JAM' ZWEERT AL VIJF MAANDEN DRANK AF FRANK EECKHOUT & MARC COPPENS

12 april 2018

02u55 0 Aalst Van alcoholverslaafde naar koffiejunk. Beter kan je de metamorfose van Patrick De Meyer (54) uit Aalst, ooit het brein achter de hit 'Pump up the jam', niet omschrijven. "De dag na mijn 54ste verjaardag heb ik de klik gemaakt. Het was stoppen met drinken of mijn dochter en vriendin kwijtraken", vertelt Patrick.

In 'Moerkerke en de Mannen' ging Cathérine Moerkerke twee jaar geleden op pad met drie mannen die hun leven laten of lieten bepalen door alcohol. Eén van hen was Patrick De Meyer. In de uitzending vertelde Patrick hoe hij alcohol als een versterking van zijn artistiek talent zag. Hij werkte als producer en songschrijver mee aan acts zoals Technotronic en 2 Unlimited, maar raakte aan lager wal. Wanneer Cathérine hem voorstelde om in behandeling te gaan, wilde hij daar dan ook niks van weten. "Nu ben je aan het overdrijven", antwoordde hij. "Het is leuk dat je probeert, maar het gaat je niet lukken om me zo ver te krijgen. Want geloof het of niet: ik heb het in de hand. Kijk maar, eerst in de rechterhand en nu in de linkerhand."





Verjaardag

Twee jaar later heeft Patrick een bocht van 180 graden gemaakt. Al vijf maanden raakt hij geen druppel alcohol meer aan. "De klik kwam er na mijn verjaardagsfeest op 10 november. Nog halfdronken maakte ik de dag nadien stevig ruzie met mijn vriendin. Daarbij zijn zelfs klappen gevallen. We stonden toen voor de keuze: een einde maken aan een relatie van zeven jaar of stoppen met drinken. We kozen voor de tweede optie en vijf maanden later hebben we daar geen spijt van. We verhuisden naar een andere woning en lieten ons oude leven achter ons. We zijn onlangs zelfs getrouwd", lacht Patrick.





Koffie

Wat Patrick echter niet verloren heeft, is het grappen en grollen. "Ik leef nog steeds in een roes. Niet meer door de alcohol, maar wel door de liters koffie en de vele chocolade. Maar mijn leven is heel wat aangenamer geworden, ook voor de mensen rondom mij."





Plots mengt zijn 6-jarig dochtertje Moon zich in het gesprek. "Ook voor mij is het veel leuker. Mama en papa zijn nu veel liever voor elkaar", zegt het meisje.





Het maakt Patrick zowaar een beetje emotioneel. "Er wordt wel eens gezegd dat drank 'den duvel is'. En eigenlijk klopt dat wel. Op school zou men kinderen moeten waarschuwen voor de gevaren van drankmisbruik. Ze krijgen er wel te horen over de gevaren van drugs, maar men vergeet dat ook alcohol een drug is. Een drug die dan nog eens sociaal geaccepteerd wordt. Want als we een zatlap over straat zien lopen, wordt er vaak gekscherend over gedaan. Dat zou niet mogen", mijmert Patrick. "Maar allez, je moet nu ook niet denken dat ik een pater ben geworden. Ik heb alleen geen alcohol meer nodig om onnozel te doen", proest hij het uit.