Van Aalst tot Ninove: iedereen zelfde scanner in ZES ZIEKENHUIZEN KOPEN SAMEN TOESTEL VAN 2 MILJOEN EURO RUTGER LIEVENS

24 maart 2018

02u48 0 Aalst Patiënten van Ronse tot Dendermonde kunnen voortaan in het OLV-ziekenhuis van Aalst terecht voor een PET-scan, waarmee kwaadaardige weefsels worden gelokaliseerd. Zes ziekenhuizen hebben samen het toestel van 2 miljoen euro gekocht.

Op termijn gaan we zo goed als zeker naar een ziekenhuisnetwerk waarbij het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis met campussen in Aalst, Wetteren, Geraardsbergen, het AZ Glorieux uit Ronse, het AZ in Oudenaarde, het AZ Sint-Blasius in Dendermonde en Zele, het AZ Sint-Elisabeth uit Zottegem en het OLV-Ziekenhuis met campussen in Aalst, Asse en Ninove intensief samenwerken. Ondanks negatieve geluiden de laatste tijd zijn de gesprekken daarover nog altijd aan de gang. "Ik kan bevestigen dat de besturen van de ziekenhuizen nog altijd met elkaar praten daarover", zegt Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis in Aalst.





Ondertussen is er wel al een samenwerkingsverband rond de PET- en CT-scan tot stand gekomen. "Het PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen is een associatie van de betrokken medische diensten van zes ziekenhuizen", zegt Chris Van Raemdonck. "In 2016 werden in België jaarlijks 45.000 PET-onderzoeken uitgevoerd, maar op basis van cijfers van onder andere het Kankerregister bleek dat er op jaarbasis nood is aan 80.000 onderzoeken. De overheid nam daarom de beslissing om het aantal erkende PET-centra op te trekken van 13 naar 24 en legde een aantal strikte voorwaarden voor die erkenning op. Deze voorwaarden hebben te maken met de beschikbare expertise en patiëntveiligheid, maar ook met het aantal patiënten dat vanuit elk erkend PET-centrum moet bereikt worden. Om aan deze voorwaarde te voldoen, kozen de zes ziekenhuizen uit Zuidoost-Vlaanderen bewust om een gezamenlijke erkenningsaanvraag in te dienen."





Kankeronderzoek

Concreet werken de ziekenhuizen samen om het toestel van 2 miljoen euro te betalen.





"Patiënten uit Ronse en Oudenaarde, die vroeger misschien sneller werden doorverwezen naar het PET-toestel in Kortrijk of Gent, zullen nu in Aalst terecht kunnen voor een scan", zegt Pieter De Bondt, medisch coördinator van het PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen. "Tachtig procent van de patiënten zullen naar het PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen komen in het kader van kankeronderzoek. Een PET-scan maakt ontstekingen en kwaadaardige weefsels zichtbaar. Een CT-scanner werkt met röntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van de anatomie van het lichaam. Door combinatie van beide onderzoeken in één toestel kan men de gevonden afwijkingen op de PET-scan onmiddellijk lokaliseren in het lichaam dankzij de anatomische informatie van de CT-scan."