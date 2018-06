Van 43.500 gevelstenen tot 1 Utopia-café 22 juni 2018

03u04 0

8.086 m² totale oppervlakte





230.000 bakstenen van de gesloopte gebouwen werden gerecycleerd in andere projecten43.500 unieke gevelstenen Wasserstrich Special Rood Aalst en 400 handgevormde hoekstenen4.273 m² beton voor stabiliteit452 m² hoogrendementsglas





191 schroefboorpalen dragen de nieuwbouw189.200 arbeidsuren + 13.800 studie-uren door het projectteam + 1.720 studie-uren door de werkvoorbereiders250 werkplekken verspreid over de bibliotheek





polyvalente theaterzaal voor 100 personen met akoestische beglazing van 2 x 1,5 ton31 leslokalen144.252 boeken, strips, cd's, dvd's en tijdschriften2 kunstkamersEén verteltheater en jeugdatelier1.545 leerlingen aan de Academie voor Podiumkunsten





Eén Utopia-café16 publiekscomputers + 10 ipads





1.600 lopende meter boekenrek





kostprijs project: 15 miljoen euro





De Grootste Boekenkast van Vlaanderen is 11 meter hoog en bevat 10.000 boeken, waarvan 1.000 geschonken door de Aalstenaar (RLA)