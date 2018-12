Vakbondsmilitanten verzamelen morgen aan Tupperware Rutger Lievens

13 december 2018

13u39 0 Aalst De vakbonden organiseren morgenvoormiddag een actie ter hoogte van Tupperware in Aalst. Militanten van verschillende bedrijven in Aalst komen er actie voeren met de slogan: “Geen landingsbaan = werken tot je crasht!”

De vakbonden hebben tussen 9 tot 11 uur afgesproken aan Tupperware in het Wijngaardveld in Aalst. “ABVV, ACV en ACLVB voeren op 14 december actie voor werkbare loopbanen met behoud van landingsbanen vanaf 55 jaar, de verlaging van de pensioenleeftijd (65 in plaats van 67 jaar) en meer koopkracht”, klinkt het.

“Op vrijdagvoormiddag komen we tussen 9 en 11 uur samen met militanten van diverse bedrijven uit regio Aalst op de site van Tupperware, om onze grieven duidelijk te maken over het ongezonde regeringsbeleid en de houding van de werkgevers mbt de eindeloopbaanproblematiek. Wij willen geen crashbanen, maar werkbaar werk en deftige landingsbanen!”