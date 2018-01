Vakbondsactie tegen ontslagen bij De Loods 27 januari 2018

03u35 0 Aalst 'Sociale economie = eerst de mensen, dan de centen', die slogan rolden de vakbonden uit op het Werfplein in Aalst gisterochtend.

"De vroegere coördinator van bioboerderij De Loods is ontslagen na 25 jaar trouwe dienst, omdat hij zich durfde te verzetten tegen de visie van de directie van vzw Ateljee, de organisatie die De Loods sinds 2013 heeft overgenomen. Wij plaatsen vandaag 16 poppen, een pop voor elke werknemer die wordt afgedankt omdat de directie de missie verloochent", zegt Ann Deheegher van het ABVV.





Vzw Ateljee zegt dat de globale tewerkstelling binnen De Loods blijft behouden. "De boerderij blijft bestaan. De groenten- en fruitpakketten worden uitgebouwd. We zetten ook verder in op de plantendagen, de beurzen en de winkel. De productie van de verswaren (lasagnes) wordt afgebouwd, terwijl de bereiding van niet-verswaren zoals pickles behouden blijft", zegt Bert Quintelier.





"Het bewerken van de grond in Affligem en Kluizen bouwen we af. Te veel locaties betekent dat we niet efficiënt kunnen werken en dat we onze energie onvoldoende in begeleiding en ondersteuning van het personeel kunnen steken. Er wordt een extra ploeg opgericht in de afdeling Tuin & Klus." (RLA)