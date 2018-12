Vakbondsactie aan Tupperware en Tereos, busvervoer zwaar verstoord Rutger Lievens

14 december 2018

13u02 1 Aalst Wie zich door de bus wil laten vervoeren vandaag in Aalst, kiest best voor een alternatief. Vooral op stadslijnen 1, 2, 3 en 4 is er grote hinder door een vakbondsactie. De meeste bussen rijden gewoon niet. Aan bedrijven Tereos en Tupperware waren er ook acties van de vakbonden.

Buschauffeurs in de regio Aalst nemen deel aan de vakbondsactie en leggen het werk neer. “Zeventig procent van de ritten van stadslijn 1 rijden niet. Bij lijnen 2, 3 en 4 zijn er gewoon geen bussen”, zegt Sonja Loos van De Lijn. “We kunnen dus spreken van serieuze hinder, die waarschijnlijk een hele dag zal aanhouden. Dat is ook het geval bij de streeklijnen, maar daar is de hinder wel minder.”

Bij de stad Aalst zijn er welgeteld drie stakers volgens schepen van Personeel Dylan Casaer (Lijst A), maar bij de bedrijven uit de regio waren er meer vakbondsmensen die actievoerden. Aan Tereos Syral en Tupperware waren er delegaties die aan de fabrieken aan het staken waren. Er waren arbeiders van onder meer VPK, Tekniplex, De Loods en De Nul. “We eisen werkbaar werk, deftige landingsbanen en de verlaging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar. Géén crashbanen”, zegt Ann Deheegher van ABVV. “De mensen kunnen hun rekeningen dankzij deze factuurregering niet meer betalen. De tumultueuze protesten in Frankrijk en België bevestigen wat wij als vakbond op het terrein ervaren. Alleen vertikken de werkgevers en hun regering om onze militanten te geloven. Wij eisen een minimumloon van 14 euro per uur ofwel 2.300 euro bruto per maand.”