Vakbond zet oma's in de bloemetjes 16 maart 2018

Op Equal Pay Day zetten ABVV en Zij-kant uit Aalst de oma's in de bloemen. "Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in 2017 hebben verdiend. De loonkloof bedraagt in België nog steeds 20%", zeggen ze. "Die is dus bijzonder hardnekkig én wordt breder naarmate vrouwen ouder worden. Op het moment dat een ze met pensioen gaat, krijgt ze per maand l25% minder uitgekeerd dan een werknemer op rust. Dat is zonder het aanvullend pensioen gerekend: daar is een kloof van 47%." Op de Grote Markt kregen alle oma's een rode roos.





(RLA)