Vakantiespeelpleinwerking schuilt voor storm in sporthal Schotte Rutger Lievens

09 augustus 2018

13u13 0 Aalst Om het onweer te slim af te zijn, is er vandaag vakantiespeelpleinwerking in sporthal Schotte en niet in het stadspark. Met donder en bliksem op komst is een speelpleinwerking onder de bomen van het stadspark immers geen goed idee.

"Het is toevallig een rustige week met weinig sportkampen die de zalen bezetten. Vorige week was dit niet gelukt, en volgende week is ook alles volzet", zegt Hannah Verdoodt van Sport Aalst. "De vakantiespeelpleinwerking mag in Schotte een deel van de grote zaal, de dans- en gevechtssportzaal gebruiken."

127 kinderen maakten er een sportieve dag van met onder meer zaalvoetbal en hockey op het programma. "In de namiddag zullen we knutselactiviteiten voorzien, maken we zelf slijm, is er een zoekspel in Schotte en spelen we 'één tegen allen'", aldus de animatoren.

