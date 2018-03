Vader riskeert vijf jaar cel na dood baby KINDJE WERD DOOR ELKAAR GESCHUD EN STIERF AAN HERSENBLOEDING NELE DOOMS

17 maart 2018

02u29 0 Aalst Wim G. (37) riskeert vijf jaar cel voor de dood van zijn baby. Hij schudde zijn vijf maanden oude dochtertje in 2013 in Aalst hevig door elkaar. Het meisje overleed aan een hersenbloeding door het shakenbabysyndroom.

Het was die fatale dag in 2013 de eerste werkdag voor de mama van baby Maité. Het meisje was op dat ogenblik vijf maanden oud en papa Wim G. moest op haar passen. Dat liep grondig fout. Omdat het kindje huilde, schudde G. het hardhandig door elkaar. Daardoor liep de baby een hersenbloeding op en bezweek het daaraan. "Een autopsie wees bovendien uit dat er al een eerdere hersenbloeding was geweest", zei openbaar aanklager Sabine Jamar. "Bovendien waren er de maanden voordien ook verschillen hospitalisaties geweest. Het kindje vertoonde blauwe plekken en had al een gebroken arm. Volgens de gerechtsgeneesheer wees het allemaal in de richting van geweld op het meisje. De feiten zijn weerzinwekkend."





Weinig liefde

De twee andere kinderen van G. zijn sinds de feiten bij pleegouders geplaatst. Mama Kimberly stelde zich gisteren burgerlijke partij. "G. heeft Maité altijd pijn gedaan uit woede en frustratie", schetste haar advocaat. "In de vijf maanden van haar korte leven heeft het meisje weinig liefde gehad. De moeder volgt psychologische begeleiding. Ze heeft het heel moeilijk om alles te verwerken, vooral omdat ze van G. nooit een duidelijk antwoord krijgt."





De vrouw vroeg de rechter om het roze kruippakje dat Maité droeg op haar sterfdag en dat in beslag genomen werd, terug te krijgen. "Als aandenken aan het meisje", klonk het.





Ook gisteren vertelde de beklaagde niet veel tijdens zijn proces. Vragen van de rechter werden hoogstens schoorvoetend, maar meestal in stilte met ja knikken of nee schudden beantwoord. G. gaf wel mee dat hij niet vindt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de baby. "Ik hoorde haar huilen, met plots een heel raar keelgeluid", vertelde hij. "Ik dacht dat ze geen lucht meer kreeg en ging sterven. Ik ben in paniek geschoten en heb daardoor verkeerde handelingen gesteld. Het was niet de bedoeling."





Opzettelijk

Volgens het openaar ministerie is er echter wel degelijk sprake van opzet. "Iedereen weet dat je met een kleine baby niet hardhandig omgaat", klonk het. "Ik vorder vijf jaar effectieve celstraf."





G.'s advocaat wees er de rechter op dat de feiten al vijf jaar geleden plaatsvonden. "Er is veel te lang getalmd met dit dossier. De redelijke termijn is overschreden", zei advocaat Raan Colman. "Een eenvoudige schuldigverklaring zou moeten volstaan. Mijn cliënt moet al zijn hele leven verder met wat gebeurd is. Hij gaf zelf al aan dat hij hier heel zijn leven spijt van zal hebben." Vonnis op 20 april.