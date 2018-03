Vader riskeert straf na bedreigen schooldirecteur 03 maart 2018

Een 45-jarige man uit Aalst heeft zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor het bedreigen van de schooldirecteur van zijn kinderen. Die liepen school in de Steinerschool in Anderlecht. De man bleek een hardnekkige wanbetaler te zijn als het ging om facturen voor boeken, schoolreizen en naschoolse opvang. Het ging zelfs zo ver dat de school een incassobureau inschakelde om de man aan te zetten tot de betaling van de rekeningen. Hierop ontstak de man in woede en bedreigde hij de directeur van de school. "De bewoordingen waren zo hard dat ik ze hier niet herhaal", aldus het parket. Voor de rechter uitte hij zijn spijt tegenover de directeur, die zich burgerlijke partij gesteld had. "Ik was enorm boos, maar meende het niet zo", klonk het. Het parket apprecieerde dit en vroeg een straf met probatieuitstel. "Het kan voor meneer nuttig zijn een cursus agressiebeheersing te volgen." Vonnis 14 maart. (WHW)