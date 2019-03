Vader Jean-Paul was prins, grootvader Fransky was keizer carnaval en in 2020 wil Yvan De Boitselier de scepter Rutger Lievens

31 maart 2019

18u00 0 Aalst De Boitselier, het is een achternaam die in Aalst meteen aan carnaval doet denken. Frans(ky) De Boitselier was ooit de eerste keizer carnaval, zijn zoon Jean-Paul De Boitselier was twee keer prins carnaval en een van de beste liedjesschrijvers die Aalst ooit heeft gekend. In 2020 wil Yvan De Boitselier (52), zoon van Jean-Paul, in de voetsporen van zijn legendarische voorvaderen treden en prins carnaval worden.

De kandidaten voor de prinsenverkiezing van 2020 starten met hun campagne. Dit jaar nemen Werner Kinoo en Yvan De Boitselier het tegen mekaar op. Het wordt een strijd tussen twee carnavalsdynastiën. Werner Kinoo was al twee keer prins, zijn vader Paul Kinoo ook. Bij Yvan De Boitselier kan het ‘drie op een rij’ worden, want zijn grootvader en vader waren keizer en prins.

Eerste keizer

Het zegt al genoeg dat zowel Fransky als Jean-Paul De Boitselier allebei een pagina hebben gekregen op Ajoinpedia, de website die de geschiedenis van het carnaval beschrijft. Frans(ky) De Boitselier was de eerste keizer van het carnaval in Aalst, voor Kamiel het werd. “Mijn grootvader won de verkiezing in 1954, 1955 en 1956. Ik heb er mijn pa veel over horen vertellen, over hoe dat toen ging. Toen won de prins met het beste kostuum”, vertelt Yvan. Fransky was de eerste prins die de ouderen en zieken een bezoek bracht met carnaval, een traditie die nog bestaat. “Nadat hij overleed in 1962 is de traditie ontstaan dat een week voor carnaval de overleden carnavalisten worden geëerd op het kerkhof.”

Ka ka karnaval

De papa van Yvan, Jean-Paul De Boitselier, is niets minder dan een icoon van carnaval. Hij was prins in 1967 en 1970 en bracht als eerste een carnavalsliedje uit op plaat. “Mijn pa was alles voor mij: mijn vriend, mijn broer mijn vader. Het doet me iets dat de jonge mensen, van 16 à 17 jaar oud met carnaval nog altijd zijn liedjes uit het hoofd kunnen meezingen”, zegt Yvan. Jean-Paul was dan ook een hitmachine: ‘Oilsjteneers zemmen’, ‘De Jongens Van De Veirkemert’, ‘Raldegeda’, ‘t Stroei Muzieksken’ en ‘Ka ka karnaval’ zijn maar enkele van de tijdloze meezingers die hij schreef en zong.

Nu of nooit

“Mijn vader was een icoon, maar ik wil niet teren op het werk van hem en grootvader”, zegt Yvan. “Ik ben al eens kandidaat geweest in 1991 en 2000 en toen is het niet gelukt. Een van de tegenkandidaten in 2000, Bart Van Den Neste is op het afscheidsbal van prins Raf tegen mij beginnen praten. Hij zei dat ik het nog eens moest proberen. Ik dacht dat hij zot geworden was. Maar ineens werd dat rondgebazuind dat ik nog eens zou meedoen en is dat een eigen leven gaan leiden. Als ik erover nadenk, ik word nu 52 jaar. Als ik ooit nog eens prins carnaval wil worden, is het nu of nooit”, zegt Yvan. Hij laat zich dit campagnejaar alvast omringen door heel wat carnavalstoppers: Christophe Troch, Raf Sidorski, Alex De Kegel, Jurgen Cooman, Joeri Mens, Kenny D’Hondt, Kristof Devos, Bart Van den Neste en Bart Neirinckx. “Zoals elke kandidaat zal ik elk weekend 8 à 9 eetfestijnen doen. Go with the flow”, zegt de kandidaat.