V.VAK-prijs heeft twee laureaten

De V.VAK-prijs voor mooiste restauraties gaat dit jaar naar de portierswoning op de site Schotte en de Pieter De Bruyne-woning in de Vilainstraat. De prijs van 3.100 euro kon worden toegekend dankzij een samenwerking met de stad Aalst. "Dit jaar is een zeer uitzonderlijk jaar. Niet minder dan 12 inzendingen ontving V.VAK. Twee kandidaturen sprongen dit jaar extra in het oog, omwille van hun link met de Aalsterse geschiedenis en ook om inhoudelijke redenen. Enerzijds de gerestaureerde portierswoning op de site Schotte, een project van vzw Atletiek Land van Aalst. Deze woning vormt, naast de door de stad Aalst gerestaureerde schouwen en de lange muur nog één van de weinige overblijvende delen van de vroegere leerlooierij aan de grens van Aalst en Erembodegem", zegt de jury. "De woning in de Vilainstraat met huisnummer 13 is één van de laatste gerealiseerde projecten van de Aalsterse internationaal gerenommeerde ontwerper Pieter De Bruyne. Het ontwerp dateert van 1979. De voorgevel en de achtergevel bepalen mee het straatzicht van zowel de Vilainstraat als de Peter Benoitstraat. De woning wordt nog steeds bewoond door de oorspronkelijke opdrachtgever, mevrouw Sissi Roobroeck. Het bijzonder geslaagde resultaat van beide restauraties maakt dat de jury besloot om - uitzonderlijk- beide inzendingen te bekronen met de V.VAK-prijs." (RLA)