V&M herdoopt Vrouwendag tot Sjerpendag 13 maart 2018

02u53 0

Vrouw en Maatschappij Aalst strijdt tegen de ondervertegenwoordiging van vrouwen in lokale uitvoerende politieke organen. "Daarom herdopen we 8 maart tot #Sjerpendag", klinkt het. "Een evenredige vertegenwoordiging leidt tot een rechtvaardiger en democratischer bestuur én verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming. Om de deelname van vrouwen in de lokale politiek te verhogen, willen we de gelijke aanwezigheid van vrouwen en mannen in alle uitvoerende organen verankeren in de grondwet. We willen méér vrouwelijke burgemeesters en een schepen van Gelijke Kansen aanstellen."





(RLA)