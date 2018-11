Utopia voorziet stille ruimtes voor blokkende studenten Rutger Lievens

23 november 2018

10u45 0 Aalst De examens komen dichterbij en dus trekken Aalsterse studenten richting Utopia om er zich voor te bereiden op wat komen zal. In Utopia voorziet oordopjes en rustige studeerplekken voor 250 studenten.

Studenten duiken de boeken in en een van de favoriete studeerplekken in Aalst is Utopia. Vrijdagochtend troffen we er Marie De Cock (19) aan, met de neus in de boeken. “Ik volg de richting L.O. en Bewegingswetenschappen en kom altijd naar Utopia om te studeren. Ik woon hier niet zo ver vandaan, maar in Utopia is het toch rustiger. Er is minder afleiding, het gebouw straalt rust uit. Al kan het hier ook wel druk zijn. Vorige week was de Universiteit van Gent twee dagen dicht en dan zat het hier vol studenten”, zegt ze.

Het team van Utopia zit net als de studenten volop in blokmodus. “Via Biensoigné mogen we gratis oordopjes uitdelen aan studenten tijdens de blokperiode. We hebben ook twee lokalen gereserveerd voor studenten. Dat zijn rustige studeerruimtes, waar andere klanten van de bib de studenten niet kunnen storen. Er is nog de mogelijkheid om eventueel extra klaslokalen van de academie voor muziek, woord en dans open te stellen overdag. Wanneer de lessen daar ‘s avonds starten, moeten de studenten dan wel verhuizen”, zegt Ilse Verdonck van Utopia.

Waar moet ik zijn? Utopiaplein Aalst

Capaciteit? 250 studenten

Moet ik betalen? Nee

Kan ik best reserveren? Niet mogelijk

Hoe lang mag ik binnen? In de week van 9 tot 22 uur. In het weekend tot 19 uur.

Website: utopia.aalst.be