Utopia voert ‘blokblokje’ in voor studenten, geen security meer aan ingang tijdens examenperiodes Rutger Lievens

05 april 2019

15u54 0 Aalst Alleen studenten met een ‘blokblokje’ mogen voortaan nog gebruik maken van Utopia in Aalst om te studeren. De bibliotheek is sinds eind vorig jaar enorm populair als studeerplek, maar dat bracht ook enkele (organisatorische) problemen met zich mee.

Eind 2018 moest er security aan de ingang van Utopia worden gezet. Hangjongeren hadden vandalenstreken uitgehaald in de nieuwe bibliotheek. Voortaan moest je als student aan de ingang je identiteitskaart laten zien. “Bij de laatste blokperiode, in december van vorig jaar, werd vastgesteld dat Utopia een heel populaire studieplek is geworden”, zegt schepen van Utopia Karim Van Overmeire (N-VA). “Die grote instroom zorgde voor enkele organisatorische kopbrekens. Daarom dokterde de bibliotheek een systeem uit dat de instroom van studenten in vlotte banen moet leiden.”

Utopia voert het gebruik van het ‘blokblokje’ in. “Aan de hand van uitleenbare houten kubusjes - blokblokjes - wordt de student een vaste studieplek voor maximaal één dag toegekend. Studeren kan zowel in een studielokaal als in de open ruimte van de bibliotheek. ’s Avonds levert de student het blokje opnieuw in. Het is dus onmogelijk om plaatsen voor meerdere dagen uit te lenen of te reserveren. Je kan het vernieuwde reglement raadplegen op de website of gewoon gratis afhalen aan de balie”, zegt de schepen.

228 beschikbare plaatsen

Het aantal beschikbare studieplaatsen werd vastgelegd op 228. “Er werd heel bewust gekozen om te allen tijde ruimte beschikbaar te houden voor reguliere bibliotheekgebruikers en bezoekers die kortere tijd gebruik willen maken van de faciliteiten van de bib”, zegt de schepen. “Het is dus heel logisch dat er hier en daar plaatsen vrijgehouden worden voor mensen die gewoon even de krant willen lezen of een boek willen raadplegen. Wie van plan is een studieplek ‘te lenen’, zorgt er best voor om zich op voorhand lid te maken van de bib, op die manier worden wachtrijen vermeden.”

De security aan de ingang van Utopia zal er niet meer staan en identiteitskaarten zullen niet meer worden opgevraagd. “Die blokjes zullen hun werk doen. Je leent die uit zoals je een boek uitleent. De blokjes zijn ook beveiligd met een chip, dus als je ermee buiten stapt gaat het alarm af”, zegt Arnoud Van Der Straeten van Utopia. “Op dit moment zijn er vooral studenten van de unief en hogeschool die gebruik maken van Utopia. Als de blokperiode van de scholieren start, zullen we oplettender moeten zijn. Maar we zijn wel mondiger geworden.”

Vanaf 8 april

Schepen Karim Van Overmeire vindt de blokblokjes een elegante oplossing. “Het is fantastisch om vast te stellen dat Utopia op relatief korte tijd zo aantrekkelijk is geworden voor zo veel verschillende bezoekersprofielen”, zegt de schepen. “Met de invoering van de blokblokjes proberen we gedurende deze drukke periode alle verschillende functies van een openbare bibliotheek optimaal met elkaar te verzoenen”, aldus Van Overmeire. De blokblokjes worden uitgeleend vanaf maandag 8 april. Vanaf dan worden ook de studielokalen opengesteld.