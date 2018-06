Utopia verwelkomt 25.000 bezoekers in openingsweekend 25 juni 2018

02u42 0

25.000 mensen kwamen een kijkje nemen in Utopia tijdens het openingsweekend van de nieuwe bibliotheek en muziekacademie van Aalst. "Het openingsweekend van Utopia is achter de rug. Op vier dagen mochten we niet minder dan 25.000 bezoekers verwelkomen, zondag alleen al tikte de teller af op 7.500. De mengeling van verbazing en fierheid die we bij alle bezoekers zagen veegde meteen alle vermoeidheid en stress van de voorbije vier jaar weg", zegt schepen van Bib Karim Van Overmeire (N-VA). "Dank aan de hele ploeg en in het bijzonder aan de straffe madammen en mannen die dit weekend al die bezoekers met de glimlach verwelkomden. Ik ben een trotse en dankbare schepen." (RLA)