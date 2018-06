Utopia opent met vier dagen feest 19 juni 2018

Donderdag is het zover: Utopia opent de deuren aan de Graanmarkt in Aalst. Vier dagen zal er in en rond Utopia gefeest worden. De Aalstenaars kunnen dan kennis maken met hun nieuwe Academie voor Podiumkunsten en hun nieuwe hoofdbibliotheek. "Ruim vijfhonderd jaar nadat de eerste druk van het boek Utopia van Thomas More van de drukpers van Aalstenaar Dirk Martens rolde, krijgt de stad een eigen, tastbaar Utopia", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "De bibliotheek en academie komen niet naast mekaar in hetzelfde gebouw maar zijn volledig met elkaar verstrengeld. Bovendien hebben we door het behoud van het beeldbepalende hoekgebouw en de integratie van erfgoedelementen veel aandacht voor de Aalsterse geschiedenis. Dit gebouw kan enkel in Aalst staan", zegt schepen Karim Van Overmeire, bevoegd voor Bibliotheek, Erfgoed en Onderwijs (NV-A) fier. "We hebben er vier jaar aan gewerkt en nu nodigen we alle Aalstenaars uit om dit belevingscentrum te ontdekken en mee te vieren. Dat kan vier dagen lang."





Het startschot wordt gegeven op donderdagavond 21 juni. Vanaf 19.30 uur wordt er verzameld op de Graanmarkt en om 20 uur gaan de deuren van het nieuwe gebouw open. "Om het moment de nodige luister te geven, openen we de avond met een hymne", vertelt directeur Peter Thomas. "Dit muziekwerk werd speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd en van tekst voorzien. We hopen dat honderden mensen komen mee zingen en musiceren."





Het volledige programma staat op utopia-aalst.be.