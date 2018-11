Utopia nu ook genomineerd voor prestigieuze interieuraward Rutger Lievens

16 november 2018

16u47 0 Aalst Utopia in Aalst blijft de nominaties binnenrijven. Na de nominatie voor de Mies van der Rohe Award 2019 staat de bib en muziekschool nu op de longlist voor de Frame Design Awards. Dat is de internationale wedstrijd voor de mooiste interieurs.

“Utopia staat, na de nominatie voor de Mies van der Rohe Award 2019, opnieuw op een longlist voor een belangrijke award. De Frame Design Awards bekronen immers internationaal de mooiste interieurs en Utopia is geselecteerd in de categorie ‘Governmental Interior of the Year’”, dat zegt de stad Aalst.

“De Frame Awards werden in 1997 voor het eerst uitgereikt. Na meer dan 20 jaar is Frame wereldwijd een belangrijke partner geworden voor professionals in interieurdesign. Het mooiste interieur wordt bekroond, maar ook de mensen erachter krijgen de nodige aandacht bij deze Awards”, aldus de stad.

Voor 2019 selecteerde de jury negen projecten voor de longlist. Aalst staat met Utopia tussen steden als Bangkok, het Japanse Kikuchi, Rostov-on-Don in Rusland, Seoul, Alkmaar... en mag dus terecht al trots zijn. Dit jaar won in de categorie ‘Governmental Interior of the Year’ het Shanghai Theatre.

Op 3 december 2018 worden de vijf nominaties bekend gemaakt. Begin 2019 kennen we dan de uiteindelijke winnaar.