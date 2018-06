Utopia is ode aan boek en muziek AALST OPENT INDRUKWEKKENDE BIBLIOTHEEK EN ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN RUTGER LIEVENS

22 juni 2018

03u04 0 Aalst Aalst vergaapte zich donderdagavond aan de nieuwe bib en Academie voor Podiumkunsten Utopia. Schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA) heeft de lat voor toekomstige projecten zo hoog gelegd, dat het moeilijk wordt om dit te kloppen. De bib is verhuisd van de kelders van De Werf naar Utopia, een ode aan het boek, de muziek, de dans, het woord en Aalst.

Al dertig jaar bevond de hoofdbibliotheek van Aalst zich in de kelder van cultuurcentrum De Werf en al even lang werd door de Aalsterse politici over een nieuwe bib gepalaverd. Het is Karim Van Overmeire (N-VA) die de geschiedenisboeken ingaat als de politicus die Aalst zijn langverwachte bib én Academie voor Podiumkunsten schonk. "Vier jaar geleden hebben we een eerste inspraakvergadering georganiseerd met alle stakeholders. Dat was juni 2014, nu is het juni 2018 en doen we open", zegt Van Overmeire.





Centraal atrium

Het vroegere gebouw van de gerechtelijke politie vloeit dankzij architectenbureau KAAN naadloos over in de nieuwbouw. "Rond een centraal atrium werden over drie verdiepingen alle functies voorzien", zeggen Peter Thomas, directeur van de muziekschool en Arnoud Van Der Straeten, hoofd van de bibliotheek. "Er zijn geen aparte zalen met boeken, maar de collectie heeft haar plaats tussen de dans- en repetitielokalen. Ruimtes die overdag gebruikt worden als studieplek, kunnen 's avonds perfect gebruikt worden als leslokaal. Bovendien staat bijvoorbeeld de bladmuziek vlakbij de cd's, een logische opbouw dus. Er zijn ook 250 werkplekken die tijdens de blokperiode door studenten kunnen worden gebruikt. Dat is vijf keer zoveel dan wat we in het oude gebouw hadden."





Café

Utopia biedt zestien publiekscomputers aan en tien ipads. "Wie wil, kan er twee uur per dag gratis gebruik van maken. Kranten en tijdschriften kunnen nog steeds gelezen worden, in het café, aan één van de werkplekken of in de zeteltjes, maar ze zijn voortaan ook digitaal raadpleegbaar", zegt Van Overmeire. "De kinder- en jeugdboeken en de audiovisuele materialen staan op het gelijkvloers, de romans en anderstaligen boeken op de eerste verdieping en helemaal bovenaan kan je de informatieve boeken, tijdschriften, strips en gezelschapsspelletjes en games vinden. Geen nood voor wie voorlopig even de weg kwijt is: op elke verdieping staan bibliotheekmedewerkers klaar om de bezoeker wegwijs te maken in de collectie. Verspreid door het gebouw staan uitleenstations, inleveren kan aan de boekenlift op het gelijkvloers."





De Academie voor Podiumkunsten start pas in september in Utopia. Hier zullen 1.200 leerlingen les volgen. "Utopia opent net als het schooljaar voorbij is", stelt Peter Thomas. "Dat geeft ons de kans om tijdens de zomervakantie het gebouw beter te leren kennen. De academie neemt in september een frisse start. Inschrijvingen vanaf augustus zullen wel al plaatsvinden in Utopia."