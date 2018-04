Utopia-hymne 26 april 2018

Het personeel van de bibliotheek en de Academie voor Podiumkunsten zijn volop de Utopia-hymne aan het repeteren. "Het lied, gecomponeerd door de docenten van de Academie, zal weerklinken bij de opening van het Utopia-gebouw", zegt schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA). "Het is een hymne, net zoals er nationale hymnes bestaan. Dit is een hymne voor Utopian, voor het gebouw en de gedachte erachter."





De opening van Utopia is voorzien voor donderdagavond 21 juni. Rond 19 uur verzamelen Aalstenaars er om tegen 20 uur de Utopia-hymne te brengen. Iedereen is uitgenodigd om mee te zingen of mee te spelen met een instrument. De muziek en de tekst zijn te vinden op de website van Utopia. (RLA)