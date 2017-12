Utopia blijft zoeken naar concessiehouder 02u40 0

Nadat een eerste ronde geen geschikte kandidaat opleverde volgens de stad Aalst, is er nu een nieuwe oproep naar kandidaten die concessionaris willen worden van het Utopiacafé.





"Het nieuwe ontmoeting- en belevingscentrum is op zoek naar een horeca-uitbater voor de exploitatie van het Utopiacafé. Een eerste ronde had geen geschikte kandidaat opgeleverd, maar de gemeenteraad van 17 december besliste om de concessie opnieuw uit te schrijven", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "Het Utopiacafé moet naadloos aanleunen bij de werking van de Academie voor Podiumkunsten en van onze bibliotheek. We leggen de lat hoog, maar we bieden dan ook een uniek gebouw op een bijzonder strategische locatie."





Het Utopiacafé beschikt over een keuken, een toog, 50 zitplaatsen en een zuidgericht terras met een eigen ingang. Kandidaten kunnen voor meer info terecht op www.aalst.be. De uiterste datum voor ontvangst van de concessievoorstellen is 28 februari 2018. De beoordeling van de voorstellen gebeurt door een jury. (RLA)