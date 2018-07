Update vissterfte museumgracht: brandweer gaat Denderwater in museumgracht pompen Rutger Lievens

24 juli 2018

14u05 7 Aalst De brandweer en de groendienst van Aalst zullen morgen water van de Dender naar de museumgracht pompen om er de vissen te redden. De vissen in de museumgracht in de Burchtstraat in Aalst zien het water elke dag zakken. Met de hittegolf in zicht moest er dringend iets gebeuren of de gracht staat droog.

De gracht is een overblijfsel van de tijd dat daar nog de Oude Dender stroomde. Nu is het een gracht met stilstaand water aan het stedelijk museum dat bevolkt wordt door goudvissen en schildpadden.

Van de schildpadden is al geen spoor meer, de goudvissen hebben zich verzameld in een laatste poel in het laagste deel van de gracht. De rest van hun zwemgebied is uitgedroogd.

Schepen van Dierenwelzijn Dylan Casaer (Lijst A) zei eerder vandaag: "De groendienst kan water draineren uit de Spiegelvijver, misschien kan ze deze vissen redden met wat water uit de vijver in het stadspark", zegt Casaer (Lijst A). "Ik laat bekijken van waar het water uit deze gracht normaal moet komen en stuur bij waar nodig."

Na overleg tussen schepen Ann Van De Steen (Lijst A), schepen Dylan Casaer (Lijst A) en vervangend burgemeester Karim Van Overmeire (N-VA) zal woensdag de brandweer in gang schieten. "De tankwagen van de groendienst zal ingezet worden om water uit de Dender te pompen en naar de gracht te brengen. Ze zullen een paar keer over en weer gaan, tot er weer voldoende water is in de gracht", zegt schepen Ann Van De Steen (Lijst A).