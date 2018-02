Unieke (en onbetaalbare) Prinsentrofee VERZAMELOBJECT 08 februari 2018

Er was een tijd dat de nieuwe prins carnaval meer dan een bos bloemen en een kus op de wang van schepen van Feestelijkheden Ilse Uyttersprot mocht ontvangen, namelijk: naar huis gaan met een gepersonaliseerd kunstwerkje. In de verzameling van Tom Huybrechts staat de vrij unieke trofee die prins Bob indertijd mocht ontvangen bij zijn overwinning op de prinsenverkiezing. "Robert Van den Berghe won in 1975 de prinsenverkiezing van Aalst. Ik heb de trofee via het rusthuis waar ik werk op de kop kunnen tikken. Robert was ondertussen al overleden en de dochters van prins Bob vroegen aan mij of ik iets met die trofee zou kunnen doen. Ik ben er een dag of drie aan bezig geweest om hem proper op te kuisen met perslucht. Het is een stuk uit mijn verzameling dat uniek is en dat ik dus nooit zal verkopen", zegt Tom.