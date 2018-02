Uitslag carnavalsstoet blijft behouden JURYLID NUMMER 9 ZAL GEWEERD WORDEN IN 2019 RUTGER LIEVENS

22 februari 2018

02u45 0 Aalst De stad Aalst, het Feestcomité en de gerechtsdeurwaarder hebben na een overleg gisteren beslist om de uitslag, zoals die op de prijsuitreiking werd gecommuniceerd, te behouden. Eerder was er onrust ontstaan in de carnavalswereld, nadat een van de 39 juryleden twee nullen had gegeven aan carnavalsvereniging De Loge, waarna die scores niet meer meetelden.

"De score van één jurylid werd niet weerhouden wegens onvoldoende onderbouwde motivatie", zeggen het stadsbestuur van Aalst, het Feestcomité en de deurwaarder in een gezamenlijk persbericht. "We beroepen ons voor deze beslissing op het globaal stoetreglement. De uitslag blijft dus behouden."





De problemen ontstonden toen bleek dat één jurylid aan De Loge een nul had gegeven voor kostumering en humor. Voor de praalwagen kreeg de groep nog een 10 op 100. "De pers maakte melding dat één jurylid besloot om carnavalsgroep De Loge te quoteren met respectievelijk een 10 en tweemaal 0 op 100. Ook twee andere carnavalsgroepen werden door dit jurylid beoordeeld met een score van minder dan 50 punten op 300. De nulscores kwamen aan het licht toen de gerechtsdeurwaarder een foutmelding in het computerprogramma opmerkte. Dit programma zag een 0 als een niet-verwerkbare score", aldus de stad. "De stad, het feestcomité en de gerechtsdeurwaarder namen de beslissing om de scores van dit jurylid over de gehele lijn niet te weerhouden, wegens een gebrek aan gegronde motivatie. Het jurylid verwees in zijn/haar motivatie naar prestaties van de betrokken carnavalsgroep uit het verleden, wat geen invloed mag hebben op de punten, volgens het globaal stoetreglement."





Klacht

Andere carnavalsgroepen dienden een klacht in bij de stad. Zij wilden dat de punten van het jurylid toch werden meegeteld. "Ik hoor het ook bij andere carnavalsgroepen: het reglement moet worden nageleefd. Er staat nergens dat je iemand kan schrappen omdat die een nul geeft, omdat het niet in de filosofie van de stad past of omdat de computer geen nullen aanvaardt. Ik kan de gedachtengang wel begrijpen, een nul geven aan een groep is not done, maar als je het reglement volgt dan tellen deze punten in principe mee", pleitte Davey Merckx van Beschomt gisteren nog. De stad gaat daar echter niet op in. "Elke klacht werd onderzocht, maar ongegrond verklaard. De uitslag van de carnavalsstoet 2018 blijft dus behouden."





Slechte publiciteit

Het veelbesproken 'jurylid nummer 9' moet volgend jaar alvast niet meer terugkeren om punten te geven. "Daar zal ik persoonlijk voor zorgen", zegt Christoph D'Haese (N-VA). De burgemeester kan niet lachen met de slechte publiciteit dat dit alles met zich meebrengt. "Het moet nog professioneler, maar dit is veroorzaakt door één deloyaal jurylid, een valsspeler", zegt D'Haese. Ook schepen van Feest, Ilse Uyttersprot (CD&V) is duidelijk. "Het betrokken jurylid zal volgend jaar geweerd worden. We zullen een nog betere selectie proberen te maken van de juryleden. De punten zullen volgend jaar mét motivatie binnen moeten zijn voor de prijsuitreiking", zegt de schepen.