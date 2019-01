Uitlenen en inleveren in Utopia weer mogelijk na technisch probleem Rutger Lievens

21 januari 2019

10u39 0 Aalst De technische problemen in Utopia Aalst zijn van de baan. Sinds zaterdag was er een probleem met het bibliotheeksysteem waardoor uitlenen en inleveren niet meer mogelijk was.

De technische problemen werden volgens de bibliotheek veroorzaakt door een storing bij Proximus. Verschillende bibliotheken in het land zouden met dezelfde storing te maken hebben. De hulp van Cultuurconnect werd ingeroepen. Deze ochtend kon aangekondigd worden dat de problemen van de baan waren. “De technische problemen werden opgelost. Vanaf 10 uur is uitlenen opnieuw mogelijk in Utopia. Ook de filialen kunnen op hun normale tijdstip openen”, aldus Utopia Aalst.