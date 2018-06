Uitleen Aalst breidt materialen uit 26 juni 2018

Voortaan kun je bij de stedelijke uitleendienst Uitleen Aalst ook sportmaterialen en speelkoffers ontlenen. "De speelkoffers zijn er om de speelstraten van het nodige spelmateriaal te voorzien. Met de sportmaterialen kunnen organisatoren van buurtfeesten, eetfestijnen, jeugdkampen en evenementen een speels en sportief elan geven. Met de zomer voor de deur hoopt de stad dat deze materialen druk uitgeleend worden", zegt de stad Aalst. "Bij de stad kun je terecht om feest-, geluids- en lichtmateriaal te huren: geluidsboxen, draagbare headsets en diverse spots; maar ook podia, tenten, tafels en stoelen en zelfs kookmateriaal... Team Uitleen heeft een zeer uitgebreid aanbod. Nu komen daar dus sportmaterialen en speelkoffers bij. Aalst Sport wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Dat hoeft niet steeds competitief of in clubverband. Sport en beweging kan ook tijdens buurtfeesten, festivals, schoolfeesten een leuke activiteit zijn. De stad wil dit aanmoedigen en heeft daarom geïnvesteerd in sportmaterialen die ontleend kunnen worden door Aalsterse verenigingen, scholen, bedrijven en particulieren", klinkt het.





In het aanbod onder meer een pingpongtafel, steps en driewielers, badmintonsets, jongleersets, Scandinavische werpspelen zoals Kubb en Molkky en zoveel meer. Meer info op www.aalst.be. (RLA)