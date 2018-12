Uitgebroken paard overleeft aanrijding met personenwagen niet Koen Baten

08 december 2018

13u59

Op de Brusselbaan in Erembodegem is gisterenavond rond 23.30 uur een paard aangereden door een Citroën die richting Hekelgem reed. Het paard was even daarvoor uitgebroken en liep gewoon over de baan. Sommige bestuurders konden het paard nog ontwijken, maar een bestuurster merkte het dier te laat op waardoor het tot een ongeval kwam. Het paard kwam zwaar op de wagen terecht en overleefde de klap niet. De chauffeur van het voertuig bleef ongedeerd bij het ongeval. De wagen liep wel aanzienlijke schade op. De rijstrook was een tijdlang versperd tot het dode dier verwijderd werd. Wie de eigenaar is van het paard of waar het vandaan kwam is niet bekend.