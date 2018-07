Uitbreiding bebouwde kom 02 juli 2018

02u24 1

De bebouwde kom in Aalst is vanaf gisteren 1 juli uitgebreid. Alle wegen, behalve gewestwegen en onbewoonde straten, worden zone 50. De uitbreiding van de bebouwde kom is één van de speerpunten van het mobiliteitsplan.





De maatregel moet het aantal ongevallen naar beneden halen, want bij een op de drie speelt snelheid een rol. Ook het aantal straten met zone 30 zal de komende jaren stijgen. (RLA/CVHN)