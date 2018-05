Uitbater hostellerie betrapt dief die bankkaarten stal 12 mei 2018

Een 41-jarige man uit Moorsel bij Aalst kon donderdagnamiddag opgepakt worden nadat hij in een hostellerie in Moorsel meerdere bankkaarten had gestolen. De man probeerde na de diefstal ook geld af te halen met de gestolen kaarten. De veertiger werd rond 16.30 uur betrapt door de uitbater toen hij zich in de buurt van de hostellerie bevond. Hij was de dag voordien ook al gespot op die locatie. De diefstal van de bankkaarten werd vastgelegd op de bewakingscamera's. De uitbater kon de man tegenhouden en verwittigde de politie. Toen hij gefouilleerd werd bleek hij ook een mes bij zich op zak te hebben, maar dat werd nooit gebruikt. De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket heeft om zijn aanhouding gevraagd. (KBD)