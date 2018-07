Uitbaatster café Retro op vrije voeten Koen Baten

20 juli 2018



De uitbaatster van café Retro in de Majoor Charles Claserstraat is opnieuw op vrije voeten. De onderzoeksrechter heeft de vrouw laten gaan onder voorwaarden. Wat de voorwaarden zijn, dat is op dit moment nog niet duidelijk. De eigenares staat intussen weer opnieuw in haar zaak, die vandaag gewoon terug geopend werd voor haar klanten.

Op 26 juni viel de Aalsterse politie het café binnen na een doorgedreven onderzoek in verband met drugshandel. Er werd toen een aanzienlijke som geld in beslag genomen. In het café werd ook een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Vijf mensen werden aangehouden, waarvan er drie werden aangehouden en twee ook onder voorwaarden werden vrijgelaten.