Uber Eats komt naar Aalst Rutger Lievens

22 november 2018

Maaltijdbezorger Uber Eats kiest voor Aalst als volgende bestemming. “Na de succesvolle lancering in onder andere Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen, Kortrijk en Leuven, heeft de populaire maaltijdleveringsapp nu de op één na grootste Oost-Vlaamse stad Aalst als volgende bestemming uitgekozen”, zegt Uber Eats.

Aalst wordt zo de achtste stad in Vlaanderen waar Uber Eats aan huis, op kantoor of in het Aalsterse stadspark gerechten zal bezorgen. “Als alternatief voor de klassieke take-away, zal de Aalstenaar nu ook zijn favoriete gerecht aan huis kunnen laten leveren. Enkele van de lekkere adresjes waaruit je nu al kan kiezen, zijn onder andere McDonald’s, Deluxe Burger, Basic Italian, maar ook Sushi Aalst, Qarfa en Ellis Gourmet Burger vullen het lijstje aan”, zegt Uber Eats.

Dankzij de technologie biedt Uber Eats de mogelijkheid om te kiezen uit een breed aanbod om lunch, een snelle snack of zelfs een volwaardige diner aan huis te laten bezorgen.

“Gegadigden kunnen vanaf vandaag gemakkelijk hun bestelling plaatsen via de Uber Eats-app of via ubereats.com. De levering kan je gemakkelijk in real-time volgen in de app en sinds kort kunnen koerier en klant ook chatten met elkaar in de app. Uber Eats mikt op een levering onder de 30 minuten en werkt niet met een minimum bedrag: de gebruiker bestelt volledig op maat en naar eigen smaak”, klinkt het.

“We zijn erg blij met de uitbreiding van Uber Eats in Aalst. We hopen dat we op die manier het ‘restaurant-gevoel’ bij de mensen thuis brengen en dat terwijl Aalst zoveel lekkers te bieden heeft”, zegt Stéphane Ficaja, General Manager bij Uber Eats. “We willen graag overal en voor iedereen beschikbaar zijn, daarom is het een logische volgende stap dat we onze service ook naar Vlaamse steden zoals Aalst brengen - een sfeervolle stad met veel inwoners die vanaf nu hun favoriete gerechten aan huis kunnen laten leveren met slechts één druk op de knop. We zijn benieuwd en enthousiast om samen te werken met verschillende restaurants die het mogelijk maken om de verschillende keukens bij de mensen thuis te brengen in minder dan 30 minuten.”