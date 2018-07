Twintigtal dode vissen in Dender 14 juli 2018

02u41 0

Aan de Dender in Aalst zijn vrijdagochtend een heleboel dode vissen in het water aangetroffen. Het ging om meer dan twintig vissen die op het water dreven ter hoogte van de Sint-Annabrug in het centrum van de stad. Op het eerste gezicht leken de dode vissen afkomstig te zijn van Denderleeuw en zijn ze afgedreven naar Aalst. Daar werd er eerder deze week een zuurstoftekort vastgesteld in het water en kwam de brandweer zuurstof bijpompen. Het ging vooral om grote voorns, brasem en karpers. De vissen werden uit het water verwijderd en de Vlaamse milieumaatschappij kwam ook ter plaatse. De brandweer kwam ook even poolshoogte nemen, maar moest uiteindelijk nog niet ingrijpen. De milieumaatschappij zal een verder onderzoek instellen om de precieze oorzaak te achterhalen van de overleden vissen. (KBD)