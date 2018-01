Twintig jaar elke maand 100 euro LIJDENSWEG GELOEIF MÈ GOED VOORBIJ NA ULTIEM OVERLEG RUTGER LIEVENS

27 januari 2018

03u35 0 Aalst Er is een menselijke overeenkomst gevonden voor Geloeif Mè Goed, de carnavalsgroep die in 2004 haar privéwerkhal zag afbranden. Na een bemiddeling van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) neemt verzekeraar AXA vrede met een schadebedrag van 24.130 euro per persoon. AXA aanvaardt ook dat de schuld kan afbetaald worden in schijven van 100 euro per maand. Geloeif Mè Goed haalt opgelucht adem.

Begin december was het nog alle hens aan dek bij Geloeif Mè Goed. De carnavalisten hadden allemaal een brief in de bus gekregen dat ze tegen 10 december 24.000 euro per persoon moesten betalen aan verzekeraar AXA. Onder druk werd de deadline eerst opgeschoven naar oudejaar, en later werd de deadline nog uitgesteld. Donderdag trok burgemeester Christoph D'Haese naar AXA om de zaak te bespreken en vrijdag was er in Aalst een ultiem overleg.





430.000 euro minder

"De getroffen Aalsterse carnavalisten halen een belangrijke slag thuis", zei burgemeester Christoph D'Haese na dat overleg. "Eindelijk kan een lijn worden getrokken onder een juridische strijd die sinds 2004 aan de gang is. Ik heb namens de stad bemiddeld en een akkoord bereikt. Na een moeilijk overleg gisteren in de maatschappelijke zetel van verzekeraar AXA en een ultiem overleg deze namiddag in Aalst werd bekomen dat de totale vordering daalde met meer dan 430.000 euro aan intresten en kosten. De verzekeraar neemt vrede met een schadebedrag van 24.130 euro per lid en aanvaardt dat het kan worden afbetaald a rato van 100 euro per maand, indien nodig. De financiële last is niet verdwenen, maar wel aanzienlijk gedaald en draagbaar. Eindelijk een goede regeling voor de getroffen stadsgenoten. Het is vandaag nog eens bewezen dat we veel kunnen bereiken door aan hetzelfde zeel te trekken", zegt D'Haese. Als een carnavalist 100 euro per maand betaalt, met hij 20 jaar afbetalen.





"Eindelijk is er een oplossing", zucht Sven De Smet van Geloeif Mè Goed. "Natuurlijk zijn we tevreden. Hadden ze ons deze oplossing jaren geleden voorgelegd, iedereen had toen al meteen getekend. Zoals de burgemeester zegt, de last is niet weg, maar 100 euro per maand is wel haalbaar. Als we dat niet betalen, dan kunnen ze nog altijd ons huis aanslaan", zegt Sven. "We moeten onze advocaat Johan bedanken. Hij heeft er een massa werk in gestoken. De stad moeten we ook bedanken. De burgemeester is donderdag naar AXA gegaan en vandaag is in een ultiem overleg met AXA, leden en advocaten van Geloeif Mè Goed en de burgemeester deze oplossing uit de bus gekomen."