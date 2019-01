Tweets schaden suikerbedrijf: maker vals account voor rechtbank Nele Dooms

29 januari 2019

15u38 3 Aalst Omdat hij met een vals account allerlei tweets de wereld instuurde om de naam van suikerbedrijf Tereos te schaden, moest David V.C. het dinsdag aan de rechter komen uitleggen. Wraak om zijn ontslag bij de firma bleek de drijfveer. Er hangt de man een straf met uitstel boven het hoofd.

David D.C. maakte in maart 2017 een vals Twitteraccount aan en gebruikte daarvoor de naam van een ex-collega bij de suikerfabriek Tereos. Vervolgens begon hij de ene tweet na de andere te versturen. Zo klonk het dat mensen ziek zouden worden als ze iets van Tereos zouden eten. Zelfs leukemie oplopen was een mogelijkheid. De directie van het suikerbedrijf kreeg weet van de tweets en riep de bewuste arbeider op het matje. Die wist niets over een Twitteraccount en een onderzoek wees uiteindelijk uit dat V.C. achter de feiten zat.

Gevolg was dat hij het dinsdag aan de rechter moest komen uitleggen. Hij bekende. Wrok om zijn ontslag én tegenover de ex-collega was de aanleiding. “David werd gepest op de werkvloer door deze man”, vertelde zijn advocaat aan de rechter. “Mijn cliënt meldde dat aan zijn oversten, maar er gebeurde niets. Hij werd er uiteindelijk ziek van. Toen hij na een ziekteperiode ook nog eens zijn ontslag kreeg, was dat van het goeie te veel. De negatieve gevoelens deden hem domme dingen doen.”

Omdat V.C. berouw toonde en liet verstaan dat hij besefte dat wat hij deed niet kan, drong de openbaar aanklager niet aan op een strengere straf. Een straf met uitstel zou moeten volstaan volgens het openbaar ministerie. De rechter velt vonnis op 19 februari.