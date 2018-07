Tweede WK-scherm aan Keizershallen? NA 5.000 SUPPORTERS TEGEN BRAZILIË WILLEN ORGANISATOREN TANDJE BIJSTEKEN R. LIEVENS EN C. VAN DEN HOUTE

09 juli 2018

02u42 0 Aalst De organisatoren van het WK-scherm op de Keizershalparking van Aalst denken eraan een tweede groot scherm bij te zetten voor de halve finale tegen Frankrijk. Er moet ook meer ruimte komen voor de fans. "Tegen Panama kwamen er 2.500 fans kijken. Tegen Brazilië liep het aantal op tot bijna 5.000", zegt organisator Sven Uyttersprot.

Vooraf aan het WK in Brazilië was er nog maar weinig van te merken, maar intussen is de Rode Duivelsgekte helemaal toegeslagen. "Bij het EK twee jaar geleden vielen de resultaten tegen en regende het tijdens de wedstrijden, waardoor er niet toch niet zo massaal afgezakt werd naar de grote schermen als nu. Bij Brazilië-België stonden er 5.000 fans op de Keizershalparking. Daarom zijn er gesprekken lopende om een tweede scherm te zetten en ook meer ruimte te creëren voor de fans", zegt Sven Uyttersprot. "De beslissing valt na ons overleg met de politie maandagochtend."





Ook elders in de Denderstreek bereiden ze zich voor op een ongezien volksfeest. De organisatoren van 'Garden of Eden in Ninove', de pop-upeventsite naar aanleiding van het WK voetbal, zijn zeer tevreden over de opkomst. "Op de eerste wedstrijd na, werd tijdens de voorbije wedstrijden van de Rode Duivels telkens de maximale capaciteit van 2.500 toeschouwers bereikt", vertelt Steven Van Bont van eventbureau Veaudeville.





275 vaten bier

"In totaal zijn er dus al zo'n 12.000 mensen komen kijken. Het is wel spijtig dat we bezoekers moeten weigeren. Vrijdagavond hebben we honderden supporters teleur moeten stellen, maar we kunnen niet anders omwille van de veiligheid en het comfort. Als we nog meer fans zouden toelaten, zouden de kinderen vooraan tegen de dranghekken worden geduwd en zouden bezoekers de bar bijvoorbeeld niet meer op een comfortabele manier kunnen bereiken." De bar doet het met zo'n massa volk erg goed. "Er werden al 275 vaten bier verkocht." Dat komt neer op meer dan 50.000 pintjes. "Ook de andere activiteiten op de site doen het goed. En het restaurant is bijna elke dag volgeboekt. Het hele project is, ook dankzij de weersomstandigheden, een succes."





Driedubbele omzet

Ook de cafés doen het goed tijdens het WK. Hans Michiels, uitbater van café Moesj in Meerbeke: "Ik heb binnen een scherm en twee grote tv's geplaatst en buiten op het terras nog een televisie in normaal formaat. Tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië waren er hier 75 cafégangers. Op een normale vrijdagavond zijn dat er een 15-tal. Er is nog meer volk dan tijdens het EK. Ook qua verkoop halen we drie keer zoveel dan normaal. Tijdens de volgende wedstrijd van de Rode Duivels, dinsdag, ben ik normaal op vakantie in De Gavers, maar ik kom 's avonds terug zodat ik mijn café om 18.30 uur kan openen. Rond middernacht, of kort nadien, sluit ik en neem ik een taxi terug naar De Gavers. Ik merk dat er voor elke match meer volk komt en dat het nog groeit."